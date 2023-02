Kommentar zum Luftfahrtstandort Deutschland : Im Nachteil

Meinung Deutschland ist für manche Airline unattraktiv geworden, das zeigen Zahlen der Branche. Ein Grund: höhere staatliche Gebühren und Steuern. Für Reisende hierzulande ist das schlecht. Und der Umwelt hilft es auch nicht.

Eines zeigen die Zahlen der Luftverkehrsindustrie für das vergangene Jahr deutlich: Deutschland ist offenbar für jene Fluggesellschaften unattraktiv, die direkt zwischen einzelnen Städten fliegen und keine Umsteigemöglichkeiten anbieten. In Europa sind das vor allem Easyjet und Ryanair. Das Sitzplatzangebot außerhalb Deutschlands übertraf das von 2019, dem letzten Jahr vor Corona, bereits wieder. In der Bundesrepublik erreichte es nur 61 Prozent. Ein Grund: höhere staatliche Gebühren und Steuern in Deutschland. Für Reisende hierzulande ist das schlecht. Und der Umwelt hilft es auch nicht.

Die Fluggesellschaften führen die hohen Standortkosten in Deutschland an: etwa Luftverkehrssteuer, Gebühren für Flugsicherung und Sicherheitskontrollen, die es in dieser Form und Höhe in anderen Ländern Europas nicht gibt. Die Kalkulation ist einfach: Wenn der Gewinn zwischen Manchester und Barcelona pro Sitzplatz höher ist als zwischen Köln/Bonn und Rhodos, fliegt die Maschine eben auf der ersten Strecke. Das Nachsehen haben die Reisewilligen in Deutschland – weniger Angebot, weniger Wettbewerb und insgesamt höhere Preise.