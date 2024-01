Kommentar zu Trump und den Vorwahlen Historischer Doppelschlag

Meinung | Washington · Dass die Partei in diesem Kandidaten einen „Winner“ sieht, zeigt, wie sehr Donald Trump die Republikaner mit seiner MAGA-Bewegung verschmolzen hat. Die „Grand Old Party“ verwandelte sich zu einem Personenkult, dessen Anhänger in ihrer eigenen Wirklichkeit leben.

Von Thomas Spang

24.01.2024 , 16:15 Uhr

Der Präsidentschaftskandidat Donald Trump hält bei einer Vorwahlen-Party eine Rede. Foto: AP/Matt Rourke

Es ist vorbei. Donald Trump wird die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner nach dem historischen Doppelschlag bei den Vorwahlen von New Hampshire und Iowa kaum mehr zu nehmen sein. Er ist der erste Kandidat, der in einem offenen Rennen um die Präsidentschaft-Nominierung sowohl die ersten Caucuses als auch die ersten Primaries gewonnen hat.