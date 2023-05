Kommentar zum Audi-Prozess Kehrtwende auf der Zielgeraden

Nun gibt sich also auch Rupert Stadler geständig. Am 16. Mai wird der frühere Audi-Chef vor Gericht in München einräumen, seit 2016 von der Existenz einer Betrugssoftware in Dieselfahrzeugen von Audi gewusst, aber dennoch keinen Verkaufsstopp angeordnet zu haben. Das wird zwar ein Moment mit Ansage sein, aber dennoch auch ein bemerkenswerter. Denn über die vollen zweieinhalb Jahre des Strafprozesses und auch davor hat der heute 60-Jährige eisern behauptet, von nichts gewusst zu haben. Kriminelle Audi-Techniker hätten ihn hinters Licht geführt. Er sei völlig unschuldig.