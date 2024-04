Unterm Strich Klaus Mäkelä ist der jüngste Chef seit 133 Jahren

Im kommenden Juli wird der schwedische Dirigent Herbert Blomstedt 97 Jahre alt. In den mehr als 70 Jahren seiner Laufbahn war Ruhestand noch nie eine Option. Der Mann dirigiert nach wie vor Konzerte der Wiener Philharmoniker, der Bamberger Symphoniker oder anderer Spitzenorchester. In den kommenden Wochen stehen bei ihm nicht zuletzt wegen des aktuellen Bruckner-Jahres insbesondere die monumentalen Sinfonien des Linzer Meisters hoch im Kurs. Ein echtes Vorbild für den 28-jährigen Finnen Klaus Mäkelä. Vor einiger Zeit wurde der noch junge Dirigent in einem Interview des Bayerischen Rundfunks gefragt, was das denn für ihn persönlich für eine Aussicht sei, wenn er womöglich noch 70 Berufsjahre vor sich hätte. Die Antwort: „Oh, so zu denken, finde ich wunderschön. Was für ein Leben wäre das! Stellen Sie sich das vor: Jeden Tag an den größten Meisterwerken feilen, in denen du immer wieder etwas Neues entdecken kannst. Das macht das Leben doch wahnsinnig reich, gibt ihm Tiefe.“