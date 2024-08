Unterm Strich: Buchläden im Wandel der Zeit Früher Bücher, heute alles

Früher ... – wenn man schon so anfängt, halten einen gleich alle für alt und/oder verbittert. Ersteres bin ich definitiv nicht, Letzteres hoffentlich nicht. Also nochmal. Früher ... war es folgendermaßen, wenn ich in einen Buchladen ging: Er war meist klein, an einer Straßenecke, oft noch mit einer Treppe in den Keller oder in den ersten Stock, an der hingen häufig Kalender. Draußen gab es ein paar preisreduzierte Bücher, drinnen alles in hohen Regalen, geordnet gemäß der Nachnamen der Autoren, vielleicht noch die Neuerscheinungen prominent präsentiert und eine Ecke für Kinder.