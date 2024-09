Unterm Strich Country ist wieder cool

Die Kindheit ist kein Ponyhof. Zu den leidvollen Erfahrungen des kleinen Dietmar K. gehörten Sonntage, an denen der obligatorische Familienspaziergang am Nachmittag mit dem Fernsehprogramm kollidierte. Genauer: mit dem Start der amerikanischen Westernserie „Bonanza“ (1959-1973). Statt Abenteuer mit Ben, Hoss, Adam und Little Joe Cartwright sowie ihrem Koch Hop Sing auf der Ranch Ponderosa und in Virginia City zu erleben, flanierten wir durch die Straßen von Hannover: kein Vergleich.