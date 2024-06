Unterm Strich Schaufeln und schleimen

Ohnehin: Wer glaubt, im eigenen Garten alles unter Kontrolle halten zu müssen, ist wahrscheinlich ziemlich fehl am Platze. Gärtnern ist keine Sache für Kontrollfreaks. Es erfordert eher eine gewisse Offenheit, abzuwarten und blühen und wachsen zu lassen. Was hat sich wo angesiedelt? Was passt in meinen Garten, was nicht? Irgendwann war auf dem heimischen Grundstück die Kronen-Lichtnelke da, von irgendwoher gekommen, um zu bleiben. Jetzt im Juni entfaltet sie ihre purpurfarbenen Blüten mit aller Kraft. Auf der anderen Seite: Würde ich alles stehenlassen, was Eichhörnchen in den Boden gegraben haben – wir würden mittlerweile in einer stattlichen Walnussbaum-Plantage leben.