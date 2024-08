Unterm Strich Kinder pflanzen Bäume

Die weniger erfreulichen Zahlen, die der Bericht ebenfalls zu bieten hat, will ich an dieser Stelle einmal ignorieren und mich weiter den erfreulicheren Dingen auf dieser Welt zuwenden. Eine schöne Nachricht erreichte uns jetzt über den Umweg der Schweizer Rundfunkanstalt SRF aus Nigeria. Dort sendet demnach seit 2015 das erste Frauenradio Westafrikas. Aktuelle Programmleiterin und Stimme des Senders ist die 25-jährige Journalistin Esther Alaribe. Sie berichtet im „Women Radio“ beispielsweise darüber, wie sich die wirtschaftliche Krise des Landes auf Schwangere auswirkt, oder über Jobchancen für junge Frauen. In dem mit deutlich mehr als 200 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern bevölkerungsreichsten Land des afrikanischen Kontinents, von denen Alaribe mit ihren Sendungen immerhin neun Millionen erreicht, sind solche Themen schon deshalb so wichtig, weil die Frauen im nigerianischen Parlament sich kaum Gehör verschaffen können. Ihr Anteil beträgt nur sechs Prozent. Zum Vergleich: Im sehr viel kleineren zentralafrikanischen Ruanda liegt der Frauenanteil bei über 60 Prozent und ist damit höher als in jedem anderen Land der Welt. Auch das ist eine gute Nachricht. (An dieser Stelle will ich allerdings auch eine schlechte Nachricht nicht ignorieren: Deutschland belegt nach einem Ranking aus dem Jahre 2018 im internationalen Vergleich Rang 42. Da braucht es noch sehr viel Geduld und guten Willen, um in die Gute-Nachrichten-Zone vorzudringen.)