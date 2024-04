Unterm Strich Weniger Onkel und Tanten

Eigentlich handelte es sich nur um eine Randnotiz im Nachruf auf den jüngst im Alter von 90 Jahren verstorbenen Daniel Kahneman. Der Wirtschaftsnobelpreisträger, der zusammen mit Amos Tversky den Mythos vom vernünf­tigen „Homo oeconomicus“ entzauberte, verbrachte nach dem Tod seiner zweiten Ehefrau Anne Treisman seine letzten Lebensjahre in einer Lebensgemeinschaft mit der Witwe seines verstorbenen Forschungspartners Barbara Tversky, einer Psychologieprofessorin an der Stanford University. Für niveauvolle Gespräche dürfte also gesorgt gewesen sein, für eine langjährige Vertrautheit auch. Und vermutlich entgingen beide so der Einsamkeit nach dem Verlust ihrer beider Gefährten.