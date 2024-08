Unterm Strich Nicht in die Sonne stellen

Sommerzeit ist Festspielzeit – in irgendeiner Ecke der Welt ist musikalisch immer was los. Im Bereich der klassischen Musik geben in unseren Breitengraden gerade Bayreuth und Salzburg den Ton an; vieles von dem, was dort auf die Bühne oder aufs Konzertpodium kommt, lässt sich medial leicht nachverfolgen. Zum Beispiel am vergangenen Sonntag: Der österreichische Rundfunk übertrug live Salzburgs „Ouver­ture spirituelle“ mit dem „Schicksalslied“ von ­­Johannes Brahms und der „Lobgesang“-Sinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy, beides mit den Wiener Philharmonikern unter dem Dirigenten Herbert Blomstedt.