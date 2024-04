Unterm Strich Irgendwas mit Content

Wer hält dieses Land eigentlich noch am Laufen? Es sind die Menschen mit den Namen von anderswo. Besonders deutlich wurde mir das wieder, als ich neulich für ein paar Tage unterwegs war. Ich wohnte in zwei netten kleinen Hotels: Der Name des einen Inhabers kommt aus Marokko, der des anderen aus Armenien. Dann trank ich Cappuccino in einem netten kleinen Eiscafé. Der Name des Inhabers: rumänisch. Und als ich wieder zuhause war, begleitete ich meine Schwiegereltern zum Arzt. Der Name des Taxifahrers: kurdisch.