Unterm Strich : Neue Farben für die Ampel

Meinung

Die schlechte Nachricht zuerst: Die Verkehrsampel hat schweren Schaden genommen. Wahrscheinlich so sehr, dass man nun ernsthaft darüber nachdenken müsste, eine völlig andere Farbgebung zu ersinnen für die straßentauglichen Kommandos „Stopp“, „Bereitschaft“ und „Los!“. Denn die zurückliegenden Verhandlungen der sogenannten Ampelkoalition haben die natürliche Bedeutung der Farbsymbolik irreversibel durcheinandergebracht.

Früher stand das Rot der Ampel (die laut Straßenverkehrsordnung „Wechsellichtzeichenanlage“ heißt) für „Halt vor der Kreuzung“. Würden Olaf Scholz und die Sozialdemokraten zustimmen, dass sie für Stillstand stehen? Wohl kaum. Da stimmen sie wahrscheinlich eher der allgemeinen Farbsymbolik zu, wonach das Rot für Liebe, Blut und Feuer steht.

Liebe, Blut und Feuer

Ja, die Leidenschaft für die eigene Politik kann man der SPD sicher nicht absprechen. Wobei so mancher Genosse ja auch sehr phlegmatisch daherkommt. Aber das gehört zum Themenfeld von Selbst- und Fremdbild. Was sicher mit der Ampelsymbolik harmoniert, ist die Tatsache, dass das rote Lämpchen ganz oben ist. Denn die Sozialdemokraten haben bei der jüngsten Bundestagswahl ja überraschend mit 25,7 Prozent das Spitzenergebnis eingefahren. Das entspräche doch eher dem Impuls, aufs Gas zu treten.

Ähnlich müsste man es den Freien Demokraten unterstellen. Sie hatten zwar von den Ampel-Koalitionären mit 11,5 Prozent das schlechteste Ergebnis, aber Parteichef Christian Lindner schaffte es durch das frühzeitige Signal, dass er zu Übellaune und Trotzreaktionen neigt, wenn er seinen Willen nicht bekommt, viel von ebendem durchzusetzen. Also: Aufbruchssignal, zumal die FDP besonders von jungen Wählern profitierte.

Gelbes Licht steht nicht alleine

Und was bedeutet das Gelblicht auf der Ampel? „Vor der Kreuzung auf das nächste Zeichen warten“. In dieser Disziplin sind die Liberalen überhaupt nicht gut. Warten gehört nicht in ihr Portfolio. Sind sie doch eher die Partei der dringlichen Forderungen. Sie verstehen sich seit jeher als der kleine Energieriegel, der die Volksparteien antreibt.

Wobei – gezwungenermaßen praktizieren sie Geduldsproben schon hin und wieder. Und dass sie oft zwischen zwei Farben stehen und für sich alleine gar nichts bedeuten, das passt dann doch. Damit harmoniert allerdings weniger die allgemeine Farbsymbolik, wonach Gelb für die Sonne und das Gold stehen. Denn diese Entitäten sind schon aus sich heraus die ultimativen Energiespender, die Massen und Masse mobilisieren können. Dieses Bedeutungsspektrum auf die Liberalen übertragen zu wollen, wäre dann doch eine Spur zu dicke.

Freie Fahrt, oder nicht?

Bleibt noch der dritte Ampelpartner: die Grünen. Es ist unpassend, sie auf der untersten Position zu verorten, sind sie doch immerhin auf 14,8 Prozent gekommen. Und noch im Mai 2021 hätten sie laut Umfrage die Mehrheit der Stimmen erhalten. Dann hätte die Ampel herumgedreht werden müssen. In Bezug auf den Verkehr wäre das sicher auch eine Absichtserklärung gewesen, die so mancher Autofahrer und Pendler begrüßt hätte. Freie Fahrt an oberster Stelle!

Aber andererseits: Entspricht die StVO-Anweisung „Der Verkehr ist freigegeben“ tatsächlich den Träumen der Grünen? Auf gar keinen Fall. Nur wenn das Fortbewegungsmittel grün ist. Die ganze Thematik ist durchaus ambivalent. Auch in den Köpfen der Umweltaktiven. Hier wird es zur Gewissensfrage, ob Außenministerin Annalena Baerbock mit dem Zug oder dem Flugzeug zum nächsten Gipfel reist.

Meist siegt die normative Kraft des Faktischen. Der Rheinländer würde sagen: Manchmol jeht et jo net anders! Und genau an dieser Stelle gibt es in der Farbenlehre eine Analogie zur kaum auszuhaltenden Widersprüchlichkeit der Welt. Symbolisiert Grün doch einerseits die Hoffnung (vielleicht den Klimawandel in den Griff zu bekommen) und andererseits das Gift (das der Verkehr so freisetzt).