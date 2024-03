Unterm Strich Achtung, Absturzgefahr!

Was aber, wenn er gerade losgefahren ist und dann ein weiterer Fahrgast von der Sechsten in die Nullte will? Soll der Aufzug stoppen und den Nachzügler noch einladen und dann noch einmal loslegen, oder soll er einfach durchziehen? Und was ist, wenn in Etage zwei jemand zusteigen will? Hält er an? Auch wenn derjenige eigentlich nach oben möchte? Und liefert er Fahrgast Numero eins erst unten ab und fährt dann in Gegenrichtung wieder hoch? Fragen über Fragen, die nicht trivial sind. Und es bleibt die Frage, wer das entscheidet? Der Fahrgast, die Maschine, die Programmierung oder der Programmierer?