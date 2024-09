Unterm Strich Offliner im Appseits

Was sollen da erst die analogen Ureinwohner sagen? Rund drei Millionen Offliner soll es in Deutschland geben – fünf Prozent, die noch nie das Internet genutzt haben. Wo es keine analogen Alternativen zu App und Co. mehr gibt oder wo die Nutzung der digitalen Technologien Vorteile verschafft, landen die Offliner schnell auf dem Appstellgleis. Der Journalist und Philosoph Alexander Grau spricht sich wie die Initiative „Digitalcourage“ für ein Recht auf ein Leben ohne Smartphone aus. Grau zufolge ist die Frage berechtigt, „ob wir uns von diesem einen albernen kleinen Gerät wirklich abhängig machen wollen. Das ist auch ein hohes Maß an Unfreiheit.“ Harte Worte zur Appschreckung, die zwischen den Stolpersteinen des durchdigitalisierten Alltags Widerhall finden dürften – nicht nur bei überzeugten Analogisten.