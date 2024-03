Unterm Strich Welker Wortsalat

Das Misstrauen gegen die KI ist weit verbreitet. KI? Sie wissen schon, die Abkürzung von Künstliche Intelligenz. Viele Menschen fragen sich: Werde ich künftig arbeitslos, weil die Kollegin KI meinen Job schneller, besser und rund um die Uhr erledigt, nie krank oder im Urlaub ist und nicht über Stress oder Arbeitsverdichtung jammert? Aber abgesehen davon, dass es solche Befürchtungen immer gab, wenn neue Technologien am Horizont erschienen (Buchdruck, Dampfmaschine, Arbeitsplatzrechner): Wir könnten ja auch die Möglichkeiten in den Blick nehmen, die Chancen, die sich bieten. Steuererklärung, Urlaubsbuchung, Restaurantsuche? Lästige Tätigkeiten, die man doch gerne der KI aufhalsen würde. 95 Prozent aller Anliegen, für die wir heute noch in irgendeiner Telefonwarteschleife hängen mit einer blechern klingenden Beethoven-Komposition im Ohr, erledigt in hoffentlich naher Zukunft die Intelligenz aus dem Rechenzentrum. KI, die Helferin in allen Lebenslagen.