Unterm Strich : Was Bonn vom fahrradfreundlichen Basel lernen kann

Geht es fahrradfreundlicher als Basel? Unsere Autorin ist begeistert. Foto: dpa-tmn/Markus Buehler

Meinung Bonn Basel am Rhein. Eine Stadt, die Bonn gar nicht so unähnlich ist – und doch so viel mehr bietet. Es ist ein Schweizer Paradies für Fahrradfahrer. Davon könnte sich die Bundesstadt so einiges abgucken.