Unterm Strich Durch die dunkle Nacht

Im Jahr 1958 erzählte der amerikanisch-deutsche Schlagersänger Bill Ramsey in einem Lied eine Geschichte, die auch nach fast 70 Jahren wenig von ihrer Relevanz verloren hat: „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“. Damals wie heute gehören Kriminalromane für viele Menschen zum abendlichen (Einschlaf-)Ritual. In Ramseys Lied hält der Partner Mimis Lektüregewohnheiten nicht aus („denn das Beste liest sie laut“). Er flieht „auf die Straße in die Bar / Denn dort machen ein paar Klare mir den Schädel wieder klar.“ Als wäre Alkohol eine Lösung.