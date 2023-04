Kommentar zur Kandidatur von Joe Biden Gewagte Wette

Joe Biden geht mit seiner erneuten Kandidatur für das Weiße Haus eine hohe Wette ein. Der älteste Präsidentschaftsbewerber in der Geschichte setzt darauf, dass die Amerikaner eher das Risiko seines fortgeschrittenen Lebensalters in Kauf nehmen, als das einer Rückkehr Donald Trumps an die Macht.

25.04.2023, 17:24 Uhr

Tritt erneut an: Joe Biden. Foto: dpa/Patrick Semansky

Von Thomas Spang

„Uncle Joe“ mag vielleicht langweilig sein, bei Reden stottern und ein wenig steif wirken, aber als Politiker ist er verlässlich. US-Präsident Joe Biden hat mit den massiven Investitionen ins Klima, in Infrastruktur und moderne Halbleiter mehr durchsetzen können als alle Präsidenten vor ihm.