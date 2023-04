Kommentar zur Super-Saison der Telekom Baskets Blühende Baskets

Der 25. April 2023 gehört in die Kalender der Telekom Baskets und ihrer Fans. Es war ein großer Tag in der Geschichte des Vereins vom Hardtberg. Zuerst die Auslosung des Champions-League-Finalturniers, dann das Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga gegen Alba Berlin. Alles mit Bonner Beteiligung. Es ist noch gar nicht allzu lange her, da konnten die Bonner davon nur träumen.