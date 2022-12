Kommentar zu Özdemirs Ernährungsstrategie : Viele sind schon weiter

Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Weniger Zucker, Fett und Salz - mehr Gesundes für Kinder und in Kantinen. Richtig so. Gesundes Essen ist wichtig. Doch was ist eigentlich neu an der Ernährungsstrategie von Landwirschaftsminister Cem Özdemir?