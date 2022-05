Kommentar zu den Präferenzen der Wähler in NRW​: Koalition der Herzen​

Kommentar zu den Präferenzen der Wähler in NRW

Meinung Nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen sind die Wähler offenbar pragmatisch. Niemand redet von Rot-Grün oder der Ampel. Ein schwarz-grünes Bündnis ist die neue Koalition der Herzen.

SPD-Politiker wurden am Wahlabend nicht müde, die Beliebtheit von Rot-Grün im Lande zu beschwören. Das sei so etwas wie die Koalition der Herzen. Letztlich war das der durchschaubare Versuch, den Bruch demokratischer Gepflogenheiten vorzubereiten, sollte man als zweiter Sieger über die Linie gehen, aber mit den Grünen ein Bündnis möglich sein. Es kam anders. Über die Ampel hat am Wahlabend niemand gesprochen. Berlin war selbst für die Düsseldorfer Sozialdemokraten kein Vorbild.