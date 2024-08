Deutschlands Migrationspolitik Der Druck wird bleiben

Die schnelle Ampel-Einigung auf eine Verschärfung der Migrationspolitik in Deutschland wird auch in den EU-Partnerländern mit Interesse verfolgt. In vielen Einreise- und Durchgangsländern der Migrationsbewegung gilt als ein Grund für den anhaltenden Zuzugsdruck der Leistungskatalog Deutschlands mit seiner vermeintlich magnetischen weltweiten Wirkung.