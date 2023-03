Kommentar zu einer möglichen Eskalation im Ukraine-Krieg Extrem schmaler Grat

Akut drohte also keine Eskalation. Dennoch scheint der Zwischenfall am Rand der Kampfzone all jenen recht zu geben, die vor einer „Rutschbahn in den Weltkrieg“ warnen. Die eine wachsende Eskalationsgefahr fürchten, weil in der Ukraine immer schwerere und technisch ausgefeiltere Waffen zum Einsatz kommen.