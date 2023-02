Kommentar zu Friedensinitiativen : Unterkomplex

Bizarre Züge: Alice Schwarzer (l.) und Sahra Wagenknecht in Berlin. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Meinung Putin will weiter Krieg. Selbst ein starker Vermittler wie China braucht da einen langen Atem, um zu einem auch nur kleinen Ergebnis zu kommen. Wer die zum Teil bizarren Friedenskundgebungen in Deutschland am Wochenende betrachtet, steht vor der Frage, worüber dort eigentlich geredet wurde, meint unser Autor.