Kommentar zu Julian Nagelsmann als Bundestrainer Wunschkandidat oder Platzhalter?

Wäre es angesichts einer Verpflichtung des zweitjüngsten deutschen Bundestrainers aller Zeiten nicht angebracht, mit einem langfristigen Kontrakt das Zeichen für einen Neuanfang zu setzen, zumal Nagelsmann doch angeblich von Anfang an der Wunschkandidat war? Wollen die Verantwortlichen eine Weiterbeschäftigung abhängig vom Abschneiden bei der EM machen und den Jungspund, der zweifellos auf und für den Job brennt und pekuniäre Einbußen in Kauf nimmt, damit noch mehr unter Druck setzen, als das ohnehin schon der Fall ist? Oder dient Nagelsmann erneut – wie im Rückblick auch bei den Bayern – lediglich als Platzhalter für einen Hochkaräter wie Jürgen Klopp? Doch dessen Arbeitspapier beim FC Liverpool in der englischen Premier League läuft ja noch bis 2026. Womöglich mit einer Deutschland-Ausstiegsklausel, die dem DFB bekannt ist? Auf all diese Fragen fehlten bei Nagelsmanns Präsentation die Antworten.