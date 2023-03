Kommentar zu Putins Besuch in der Ukraine Im geraubten Land

Wladimir Putin lässt sich feiern. Der russische Präsident besuchte am Wochenende die ukrainische Krim, die er 2014 annektiert hat. Anschließend ließ er sich durch Mariupol chauffieren, das seine Armee acht Jahre später erst zerbombte und dann ebenfalls eroberte. Für eine echte Triumphfahrt reichte es zwar noch nicht. Dafür sind im Krieg die Sicherheitsprobleme zu groß. Aber Putins Trip ins geraubte Land gab einen Vorgeschmack auf das, was folgen wird, sollte die Ukraine Teile ihres Territoriums an Russland abtreten müssen.