Hohe Preise bei Tank & Rast Teurer Tank, keine Rast

Fünf Euro für einen kleinen Kaffee und 42 Cent mehr pro Liter Benzin: Kein gutes Angebot für Autofahrerinnen und Autofahrer. Tankstellen der Gruppe Tank & Rast verlangen deutlich höhere Preise für Essen, Trinken, Kraftstoff und die Toilettennutzung als Autohöfe abseits der Autobahn. Dafür erhielt das Unternehmen im ADAC-Test knapp 40 Mal die Note „mangelhaft“. Anstatt jedoch etwas an den Preisen zu ändern, wird Verbraucherinnen und Verbrauchern empfohlen, Tankstellen an der Autobahn weiträumig zu umfahren: „Nehmen Sie genug Essen und Trinken mit, sodass Sie an der Autobahnraststätte nichts kaufen müssen – und planen Sie Ihre Route so, dass Sie zum Tanken an einem Autohof vorbeikommen“, heißt es von Verbraucherschützern.