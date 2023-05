Bayern-Titelgewinn mit Störfeuer Unrühmlich und stillos

Nun sind sie also doch wieder deutscher Meister, die Bayern. Zum elften Mal in Folge durften die Akteure des deutschen Rekord-Titelgewinners die Schale nach dem 2:1-Last-Minute-Sieg beim 1. FC Köln in die Höhe stemmen. Doch von Feierlaune war bei den Profis und bei Trainer Thomas Tuchel wenig zu spüren – selbst am Tag danach bei der offiziellen Meisterfeier in der bayrischen Landeshauptstadt.