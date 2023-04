Kommentar zum Bonner Stadthaushalt Wer Steuererhöhungen verursacht, muss auch dazu stehen

Wer immer auch für welchen Antrag die Hand heben oder sich enthalten mag: Er tut es auf Grundlage eines unrealistischen, offenkundig politisch gefärbten Haushaltsentwurfs. Noch immer ist dort für die anstehende Besoldungserhöhung der 1742 Beamten nur ein Prozent pro Jahr vorgesehen. Dabei wissen alle Beteiligten, dass die Anhebungen sich an der Tarifrunde der angestellten Stadtbediensteten orientieren und eher in Richtung fünf Prozent pro Jahr gehen werden. So entsteht ein zusätzliches Defizit in zweistelliger Millionenhöhe, vor dem die Stadt schlicht die Augen verschließt. Ebenso verfährt die Kämmerei mit den explodierenden Zinslasten. Einen Großteil davon will sie „isolieren“, also als angebliche Folgen des Ukraine-Krieges erst ab 2027 im Haushalt berücksichtigen.