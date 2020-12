Kommentar zum FC-Coach Markus Gisdol : Ein schmaler Grat

Meinung Köln Auf den ersten Blick sieht der noch im Herbst angezählte FC-Coach Markus Gisdol wie der große Gewinner der Kölner Hinrunde aus. Doch der erfolgreiche Weg ist ein schmaler Grat. Denn dem FC geht es eher ums Verhindern, nicht ums Erspielen. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob der Weg der richtige ist.

Nach 18 sieglosen Spielen in Serie sah es im Herbst nicht nur um den 1. FC Köln ziemlich düster aus. Mit seiner destruktiven Spielweise und dem fehlenden Glück geriet auch FC-Coach Markus Gisdol zunehmend in die zum Teil heftige Kritik. Es ist wohl mehr als ein offenes Geheimnis, dass eine deutliche Niederlage gegen Borussia Dortmund die dem Geschäft entsprechenden Maschinerien angeworfen hätte. Markus Gisdol wäre wohl in Sachen Trainerposten bei den Geißböcken nicht mehr zu helfen gewesen.

Die positive Entwicklung ist nur die halbe Wahrheit

Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn Gisdol befindet sich auf einem aktuell erfolgreichem Weg, aber auch auf einem schmalen Grat. Der FC spielt alles andere als ansehlich, destruktiv. Es geht ums Verhindern, nichts ums Erspielen. Den Kölnern fehlt es in der Offensive an Durchschlagskraft, im Zentrum oft an Kreativität, Spielwitz, dazu mangelt es im Umschaltspiel an der nötigen Konsequenz und Präszision. In der Defensive hatte der FC zuletzt viel Glück und einen wiedererstarkten Keeper. Verhindern mag gegen Gegner wie Dortmund und Leipzig das richtige Mittel sein, gegen Mainz, Bremen, Berlin oder andere Gegner auf Augenhöhe darf das nicht der Anspruch eines Bundesligisten sein.