Kommentar zur Einigung zwischen London und EU : Bessere Zeiten

Bitte recht freundlich: Rishi Sunak, Premierminister von Großbritannien, und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission. Foto: dpa/Dan Kitwood

Meinung Dass Rishi Sunak endlich einen Kompromiss finden will, zeigt, dass es doch noch Politiker in der konservativen Partei gibt, die Dinge so sehen, wie sie sind, und nicht so, wie sie sie vielleicht gerne hätten. Ganz gleich wie die Details des überarbeiteten Deals aussehen: Für die Menschen und Unternehmen ist er ein Gewinn.