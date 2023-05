Kommentar zur Karlspreis-Verleihung an Wolodymyr Selenskyj Die mutigsten Europäer

Genau deshalb war es so wichtig, dass Selenskyj sich nicht nur in Aachen eine Medaille und viele schöne Worte abholen konnte. Er nahm aus Deutschland auch die Zusage für weitere Waffenlieferungen mit. Die Bundesregierung hat das größte militärische Hilfspaket für die Ukraine seit Kriegsbeginn geschnürt. Mehr noch: Endlich lässt man in Berlin keinen Zweifel mehr aufkommen, dass Deutschland in seiner Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen wird.