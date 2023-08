Leichtathleten ohne Medaille bei der WM Meister der Ausreden

Tatsache ist: Nicht nur der deutsche Fußball hat den Kontakt zur Weltspitze verloren, auch die Leichtathletik liegt hierzulande darnieder. Der DLV ist in Sachen Nachwuchswerbung, Talentsichtung, Athletenförderung, aber auch Traineraus- und -fortbildung gefordert. Waren schon die Welttitelkämpfe im vergangenen Jahr in Eugene ein Tiefpunkt, so war die WM in Budapest – um es mit den berühmten Worten von Rudi Völler zu sagen – ein noch tieferer Tiefpunkt, wenngleich die Platzierungen in der Breite sogar besser ausfielen als vor Jahresfrist.