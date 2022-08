Kommentar zur Mehrwertsteuersenkung beim Gas : Nicht zielgerichtet

Wer eine Gasheizung hat, ist zum Sparen verdammt. Meistens jedenfalls. Foto: dpa-tmn/Fabian Sommer

Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas ist ein falsches Signal. Denn wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher die hohen Energiekosten am Ende womöglich gar nicht bemerken, weil der Staat sie in jeder Krise entlastet, werden sie vermutlich doch nicht so viel Gas sparen wie notwendig, meint unsere Autorin.