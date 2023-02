Kommentar zum Schulleitermangel : Die Landesregierung muss gleich drei Probleme lösen

Meinung Rhein-Sieg-Kreis Weil Schulleiterposten an Grundschulen unbesetzt bleiben, schultern häufig Konrektoren für lange Zeit die kommissarische Leitung. Das darf so nicht bleiben, meint GA-Redakteurin Antje Jagodzinski. Um die Situation zu verbessern, müssen gleich drei Probleme gelöst werden.

Der gravierende Lehrermangel ist derzeit in aller Munde. Das ist richtig und wichtig, dabei gerät es aber fatalerweise fast zu einem Nebenaspekt, dass vor allem an Grundschulen auch Schulleiterinnen und Schulleiter Mangelware sind. Gleich an 15 Grundschulen im Rhein-Sieg-Kreis war zum Jahresbeginn die Rektorenstelle vakant: eine erschreckende Zahl. Erst recht in Zeiten, wo endlich auch der Politik die fehlenden Lehrkräfte gehörig Kopfzerbrechen bereiten.