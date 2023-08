Glosse zu horrenden Mieten 1950 Euro kalt für eine Wohnung in der Altstadt

Bonn · Der Immobilienmarkt ist angespannt, und bei Neuvermietungen von Wohnungen gehen die Preise häufig in die Höhe. Doch was ein Vermieter in der Bonner Altstadt verlangt, scheint viel zu viel zu sein – und hat nun den berüchtigten Raffgier-Geier hervorgelockt.

31.08.2023, 09:00 Uhr

Wer einen viel zu hohen Mietpreis aufruft, muss damit rechnen, dass er vom Raffgier-Geier besucht wird. Foto: Sascha Stienen

Von Sascha Stienen

