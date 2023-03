Kommentar zur S13 Abhaken und neu denken

Das hat gesessen. Die „Drei von der Bahn“ haben am Mittwochabend den Bonner Ratssaal mit hängenden Köpfen verlassen. Der Vorwurf, die Bahn bremse die Verkehrswende aus, hatte sein Ziel nicht verfehlt. Und dabei hatte zu Beginn der Sitzung einer der Bahn-Manager noch von der Erfolgsgeschichte der S13 fabuliert. So unterschiedlich können Wahrnehmungen also sein.