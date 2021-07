Kommentar zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk : Absurde Antwort

Das Logo des ARD-Fernsehmagazins "Weltspiegel". Foto: dpa/-

Meinung Berlin Die ARD-Programmplaner muss der Teufel geritten haben, in die Vorbereitung einer Programmreform zu treten, an deren Ende der „Welt­spiegel“ vom frühen Sonntagabend in den späten Montagabend verdrängt ist, kommentiert unser Autor.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sich bewährt. Er war zwar in eine Bräsigkeit geraten, die auch seinen eigenen Ambitionen nicht gut tat, als er mangels ausreichender Frequenzen lange eine Monopolstellung sichern konnte. Doch seit Aufkommen der Konkurrenz kann er im Fernsehen, im Radio und im Internet immer wieder Akzente für Politik, Kultur und Gesellschaft des Landes setzen. Ein Anspruch auf mediale Vorherrschaft ist damit nicht verbunden. Schon gar nicht, wenn für alle Haushalte verpflich­tende Rundfunkbeiträge dafür verwendet werden, privaten Anbietern das Wasser abzugraben. Sie sind für die Meinungsvielfalt mindestens so wichtig wie die Öffentlich-Rechtlichen selbst.

An der Unverzichtbarkeit eines Kernangebotes ändert das freilich nichts. Eine Mehrheit der Bürger dürfte daher Angriffe von den Rändern der Gesellschaft zurückweisen, die Sendungen der Öffentlich-Rechtlichen als besonderes Feindbild pflegen und die sich die Abschaffung des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks zum Ziel gesetzt haben. Freie und unabhängige Medien sollten als Reaktion darauf ihre Stärken in ganz besonderer Weise ausspielen. Die ARD-Programmplaner muss daher der Teufel geritten haben, in die Vorbereitung einer Programmreform zu treten, an deren Ende der „Welt­spiegel“ vom frühen Sonntagabend in den späten Montagabend verdrängt ist. Die seit langem beobachtete Tendenz, wichtige Information durch quotenträchtigeren Klamauk zu ersetzen, ist die falsche Antwort auf die Herausforderungen. Je mehr die bezahlten Angebote den unbezahlten ähneln, desto geringer wird die Bereitschaft, dafür zu zahlen.

Natürlich muss sich auch die ARD den Bedingungen des digitalen Zeitalters stellen. Aber wenn die Investition in eine attraktivere Mediathek gegenfinanziert werden soll durch Abstriche an Vorzeigeprojekten, müssen die Programmverantwortlichen auf ihre Kernaufgabe aufmerksam gemacht werden. Zumal es nach den bisher bekannt gewordenen Plänen auch darum geht, die Polit-Magazine zu schrumpfen.