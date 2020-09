Kommentar zur Corona-Krise : Aha-Effekt

Dass es trotz steigender Infektionszahlen in Deutschland keinen Semi-Shutdown gibt wie im April, ist eine Ermutigung, dass jeder weiterhin Verantwortung für sich und seine Mitmenschen tragen sollte.

Die Rückkehr in die Dimension der Neuinfektionszahlen von April wird von einem dreifachen „Aha“ begleitet. Aha im Sinne von verstehen: Nichts ist vorbei, es kann jederzeit wieder losgehen. Aha im Sinne von erkennen: Es wird zwar von der Zahl her allmählich wieder eng, aber keiner denkt an einen neuen Shutdown. Und Aha als großgeschriebene Abkürzung AHA für Abstand – Hygiene –Alltagsmaske.

In jedem Fall haben wir es mit einem Aha-Effekt zu tun: Das Verhalten der übergroßen Mehrheit der Menschen in Deutschland ist exzellent. Und es wirkt.Natürlich dürfen wir uns nichts vormachen. Deutschland ist keine Insel. Wenn die Nachbarn immer mehr Regionen auf „rot“ und „Risiko“ schalten müssen, wird auf Dauer auch Deutschland nicht bei „grün“ bleiben. Die Urlaubsrückkehrer haben schon spürbar und in den Statistiken erkennbar aktuelle Corona-Probleme importiert. Die Freizügigkeit mit alltäglichen Reisebewegungen wird dazu beitragen, dass krisenhafte Entwicklungen etwa in Paris und Brüssel überspringen. Wien dürfte nur eine Metropole unter vielen weiteren sein, die die Zügel wieder anziehen müssen.