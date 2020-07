Wohnungsnot in Städten : Airbnb-Angebote müssen besser reguliert werden

Meinung Bonn Wohnraum in Städten ist ohnehin schon knapp. Airbnb verschärft die Not noch. Damit Bonn besser dagegen vorgehen kann, braucht es bessere Gesetze, findet GA-Redakteur Dennis Scherer.

Nur sind auf der Plattform nicht mehr nur Menschen unterwegs, die ein bisschen Platz in ihrer Wohnung haben und ihn mit Fremden teilen möchten. Mittlerweile ist daraus ein Milliardengeschäft geworden, an dem viele mitverdienen wollen. Weil es lukrativer seien kann, seine Wohnung an Touristen zu vermieten, verschärft sich die Wohnungsnot in vielen Städten noch. Für die Einheimischen bedeutet das Besichtigungstermine, bei denen sich dreißig Leute auf eine Wohnung bewerben und steigende Mieten – zumindest in manchen Vierteln, wie die Studie des Wirtschaftswissenschaftlers Felix Mindl zeigt. Airbnb bestreitet vehement, dass das Geschäftsmodell des Unternehmens zur Wohnungsnot beiträgt.