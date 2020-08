Kommentar zur Maskenpflicht am Arbeitsplatz : Aktivismus

Meinung Der Vorschlag, eine Maskenpflicht für alle Betriebe einzuführen, ist nicht zielführend. Die Firmen sind auch so gewappnet. Zudem sollten die Ursachen der hohen Infektionszahlen zunächst untersucht werden, bevor generelle Regeln eingeführt werden.

Zum einen haben die Unternehmen doch längst Hygienekonzepte entwickelt, die für die Umstände vor Ort passend sind: Acrylscheiben, Homeoffice, Einbahnstraßen und selbstverständlich auch eine Maskenpflicht in den Bereichen, in denen die Mindestabstände anders nicht eingehalten werden können. Was soll da jetzt ein Maskenzwang für alle ohne Rücksicht auf die Gegebenheiten vor Ort? Was kann das mehr bringen als den Ausweis für politischen Aktivismus?