Kommentar zum Blick der Familienunternehmen auf das Jahr 2023 : Alarmsignal für die Wirtschaftspolitik

Der Mittelstand blickt so pessimistisch wie selten zuvor ins neue Jahr. Foto: dpa/Marijan Murat

Meinung Berlin Die Wirtschaft und insbesondere der Mittelstand blicken so pessimistisch wie selten ins neue Jahr. Und wenn in der Jahresumfrage der Familienunternehmer gerade in dieser Krisenzeit an erster Stelle der größten Sorgen die Angst vor noch mehr Bürokratie rangiert, dann sollte das ein Alarmzeichen für die Politik sein, meint unsere Autorin.