Kommentar zur Lieferung von Kampfjets an die Ukraine Kampfjet-Koalition für die Ukraine angekündigt

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am vergangenen Wochenende beim gemeinsamen Auftritt mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin zu verstehen gegeben: Die Ukraine wird auch versuchen, die Halbinsel Krim, von Russland 2014 völkerrechtlich annektiert, zurückzuholen. Und dazu braucht sie Kampfjets. Die Debatte über diese nächste militärische Fähigkeit, damit die Ukraine ihr Land in seinen angestammten Grenzen behalten kann, ist in vollem Gange.