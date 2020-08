Kommentar zur Konjunkturentwicklung : Am seidenen Faden

Meinung Berlin Die deutsche Konjunktur ist tatsächlich wieder aufwärts gerichtet. Wenn es so weiter ginge, hätte Deutschland die Corona-Krise Ende 2021 überwunden. Doch bis dahin sind noch schwere Etappen zu gehen, kommentiert Birgit Marschall.

Der Aufschwung wird nur dann weitergehen, wenn es gelingt, einen zweiten flächendeckenden Lockdown zu verhindern. Die Infektionszahlen steigen, und zwar nicht mehr nur in klar zu identifizierenden Hotspots, sondern an vielen verschiedenen Orten. Die Länder müssen zu gemeinsamen Corona-Regeln finden – und sie sollten sich an den strengsten Ländern orientieren, nicht an den großzügigsten. Veranstaltungen sollten künftig wieder nur mit geringen Teilnehmerzahlen erlaubt sein. Feiern im öffentlichen Raum müssen von der Polizei konsequent verboten und aufgelöst werden. Ebenso sollte es für Maskenverweigerer konsequent Bußgelder geben. Nur wenn sich alle an die Regeln halten, kann der Aufschwung weitergehen und ein massiver Anstieg von Unternehmenspleiten und Arbeitslosigkeit verhindert werden.