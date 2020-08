Kommentar zu Kevin Kühnerts Ambitionen : Am Wendepunkt

Meinung Berlin Kevin Kühnert ist eines der ganz wenigen politischen Talente der SPD. Nun will für den Bundestag kandidieren. Das ist eine richtige Entscheidung – wenngleich sie ein Risiko für ihn birgt, kommentiert GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

Er ist eines der ganz wenigen politischen Talente, das die SPD im Moment hat. Kevin Kühnert will in den Bundestag wechseln. Das ist eine richtige Entscheidung – wenngleich sie ein Risiko für ihn birgt. Bisher hat er die Partei von ihrem Rand aus vor sich her getrieben und die beiden amtierenden Vorsitzenden Walter-Borjans und Esken in einer geschickten Kampagne gegen den Willen der Fraktion durchgedrückt. Jetzt will er dorthin, wo die SPD noch einen Rest von politischer Substanz und Struktur hat: In die Fraktion selbst. Man wird sehen, ob da noch jemand Rechnungen mit ihm offen hat.