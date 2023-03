Kommentar zur Nationalen Wasserstrategie An die Folgen denken

Es ist in Dörfern unserer Region erst zwei Generationen her, dass die Menschen Wasser nicht mehr mühsam aus Brunnen holen müssen. Doch je länger Frischwasser wie selbstverständlich aus dem Hahn kam – und das meist in guter Qualität –, nahm in der Gesellschaft das Bewusstsein für den Wert des Wassers ab. Erst in jüngster Zeit mit den Dürren und im Zuge der Energiesparmaßnahmen scheint sich das zu ändern. Wenn die Bundesregierung den bewussteren Umgang der Bevölkerung mit Wasser als hochrangiges Ziel der neuen Nationalen Wasserstrategie beschreibt, ist sie grundsätzlich auf dem richtigen Weg.