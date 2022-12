Kommentar zur Arbeitszeiterfassung : Arbeitnehmer sind zu oft Willkür ausgesetzt

Die Erfassung der Arbeitszeit kann zum Beispiel digital erfolgen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Meinung Eine große Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland arbeitet in Branchen, in denen es bereits eine Erfassung der Arbeitszeit gibt. Dass es künftig überall diese Regeln geben soll, hilft vor allem denen, die unkontrolliert Mehrarbeit leisten, meint unsere Autorin.