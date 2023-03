Kommentar zum Mainzer CDU-Landtagsfraktionschef Gordon Schnieder Auf Bewährung

Meinung | Bonn · Wenn Gordon Schnieder es ziemlich schnell schafft, zum einen in der Partei eine neue Aufbruchstimmung zu erzeugen, zum anderen aber auch die SPD-geführte Ampel-Koalition im Parlament in Schwierigkeiten zu bringen, dann wird an ihm als künftigem Landeschef kein Weg vorbeiführen.

Von Bernd Eyermann Redakteur Politik

22.03.2023, 18:00 Uhr

Gordon Schnieder führt nun die CDU-Fraktion in Mainz. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mit der Wahl von Gordon Schnieder zum Vorsitzenden hat die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion das Ende der Ära Christian Baldauf/Julia Klöckner eingeleitet. Denn es ist absehbar, dass Baldauf beim Wahlparteitag im Frühjahr 2024 auch nicht mehr als Landeschef antritt. Baldauf und Klöckner haben Partei und Fraktion in wechselnden Rollen in den vergangenen 17 Jahren geführt. Aber auch sie haben es nicht geschafft, der SPD die Staatskanzlei abzunehmen. Nun wird Schnieder – bisher schon Generalsekretär der Landespartei – zum starken Mann. Die folgenden Monate dürften für den Mann aus der Eifel eine Zeit der Bewährung sein.