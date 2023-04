Kommentar zum Bundeswehr-Einsatz in Mali Auf dem Sprung

Raus aus Mali, stärker rein ins Nachbarland Niger. Wenn die Bundeswehr im kommenden Jahr nach dann elf Jahren Einsatz aus Mali abzieht, geht ein nächstes Kapitel deutscher Krisen- und Kriegsmissionen zu Ende. Nach dem Desaster beim Abzug aus Afghanistan, das die Nato-Truppen am Ende den Taliban allein überlassen haben, steigt die Bundeswehr auch aus dem westafrikanischen Krisenland Mali aus. Dieser Abzug erfolgt schrittweise und geordnet, aber doch sind alle froh, wenn sie wohlbehalten raus sind. Die Militärregierung in Bamako, die sich an die Macht geputscht hat und seither freie Wahlen verschleppt, hat den ausländischen Streitkräften immer öfter das Signal gegeben, dass sie hier nicht mehr willkommen sind. Stattdessen durften russische Wagner-Söldner ins Land, die für Stabilität und Ordnung sorgen sollen – im Sinne der malischen Militärjunta. Wladimir Putins geheime Armee ist ohnehin gerne dort, wo Chaos und Unfrieden herrschen, weil sie dort nach eigenen Gesetzen aufräumt und den Machthabern gegen Geld hilft, deren Macht gegen das eigene Volk zu sichern.