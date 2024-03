Kommentar zum Zustand der Kirchen Auferstehung nötig

Es ist Ostern, das wichtigste Fest der Christenheit. Milliarden Menschen rund um den Globus feiern an diesem Wochenende, dass der Stein vor dem Grab weggewälzt, das Grab leer und Jesus Christus auferstanden ist. Aber wie lange noch? Wird man auch in 100 Jahren noch im Rheinland an die Auferstehung Christi denken? Werden die Kirchen dann noch eine Rolle spielen?